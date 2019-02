“Tomar à Prova” para petiscar até 24 de Fevereiro

partilhe no Google+

“Tomar à Prova” é o nome da nova iniciativa de promoção da gastronomia local organizada pela Câmara de Tomar e que vai decorrer entre 15 e 24 de Fevereiro, das 17h00 às 24h00, excepto nos dias de encerramento de cada um dos espaços. Durante dez dias, 16 espaços de gastronomia convidam a provar as suas tapas, algumas pratos tradicionais da casa e outras criadas apenas para este evento. “Tomar à Prova” convida os visitantes a experimentarem um total de 18 petiscos, todos acompanhados por um copo de vinho de Tomar. O preço é de três euros por cada conjunto de petisco e bebida.

Moelas, fataça frita, tábua de queijo, paio e presunto, bucho, chamuças com queijo brie e estaladiço de morcela, bomba de alheira, broa tostada com morcela de arroz e redução de grelos ou pataniscas de lampreia são alguns dos pratos ao dispor dos clientes. O objectivo desta iniciativa é incentivar a circulação de pessoas pelos diversos espaços de gastronomia. Foi também criado um 'passaporte', onde são apresentados todos os petiscos e vai sendo registado aquilo que o cliente experimentou. A maioria dos estabelecimentos aderentes situam-se no centro histórico da cidade. Dois restaurantes situam-se a note da cidade de Tomar e um fica na freguesia de São Pedro.