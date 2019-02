Filhos da Terra dão café concerto em Santarém

Espectáculo marcado para o Fórum Actor Mário Viegas no dia 16 de Fevereiro.

Luís Coelho Graça, Trio Sophia e Tiago Fernandes vão dar um concerto no dia 16 de Fevereiro, às 21h30, no Fórum Actor Mário Viegas do Centro Cultural Regional de Santarém. Os cinco jovens que cresceram na cidade vão estar juntos para partilharem um pouco das suas vidas, das suas artes.

Tiago Fernandes iniciou o seu percurso artístico no grupo Teatrinho de Santarém. Ao longo dos anos, muitos foram os projectos que criou em Santarém. O Trio Sophia, formado por jovens mulheres, vão interpretar peças de música clássica e contemporânea ao som de violino, piano e violoncelo. Luís Coelho Graça, jovem actor, licenciado pela Escola Superior de Teatro e Cinema, começou no grupo Veto Teatro Oficina. Tem trabalhado com vários profissionais cotados da área como Jorge Silva Melo ou João Garcia Miguel.