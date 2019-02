Fado e vinho nas adegas de Pontével

O Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontével, no concelho do Cartaxo, organiza no domingo, 17 de Fevereiro, o Pontélvinho. Uma iniciativa que apresenta fado e vinho nas adegas da vila.

A recepção dos participantes começa as 12h30 na Adega Vital. O almoço tem início às 13h00 e uma hora mais tarde arranca o roteiro pelas adegas. Os participantes vão visitar a Adega Vital, Adega do Avô Xico, Adega do Avô e os Vinhos Franco. A animação do evento fica a cargo do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pontével e de fadistas convidados. A inscrição para o almoço tem um custo de dez euros.