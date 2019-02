Cavaleiro Parreirita Cigano apresenta quadra no Cartaxo

O cavaleiro tauromáquico Parreirita Cigano apresenta ao público no dia 10 de Março, na Praça de Touros do Cartaxo, a sua quadra renovada para a temporada de 2019.

O cavaleiro tauromáquico Parreirita Cigano apresenta ao público no dia 10 de Março, na Praça de Touros do Cartaxo, a sua quadra renovada para a temporada de 2019. A iniciativa, marcada para as 15h00, contará com uma demonstração de toureio a cargo dos cavaleiros Parreirita Cigano e Manuel Oliveira e um treino do Grupo de Forcados Amadores do Cartaxo.