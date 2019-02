Festival de Órgão de Santarém candidato ao melhor festival ibérico

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Festival de Órgão de Santarém (FÓS) é candidato ao título Best New Festival na quarta edição do Iberian Festival Awards.

A primeira edição do FÓS aconteceu em 2018, envolvendo no total mais de uma centena de músicos, entre solistas, organistas, orquestras e coros. O evento decorreu ao longo de seis dias em seis igrejas na cidade de Santarém que albergam órgãos históricos restaurados.

“Os órgãos históricos não são apenas uma herança do passado mas, sobretudo, são uma herança que devemos transmitir a quem vier a seguir”, afirma, em nota de imprensa, Joaquim Ganhão, presidente do conselho dos Órgãos Históricos de Santarém.

O Festival de Órgão de Santarém foi promovido pela Câmara Municipal de Santarém, Diocese e Santa Casa da Misericórdia com a organização do Conservatório de Música e Artes do Centro (CMAC).

O Iberian Festival Awards marca a sua quarta edição a 13 de Março no Teatro Afundación em Vigo. A gala será composta por 22 categorias e o prémio excellence award, intercalados por seis live acts.

Promovido pela Associação Portuguesa de Festivais de Música, o Iberian Festival Awards distingue os melhores festivais que se realizam em Portugal e Espanha.