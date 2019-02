Portas abertas no Refood Santarém a 21, 26 e 28 de Fevereiro

Com o objectivo de envolver toda a comunidade no desenvolvimento, operacionalização e no apoio às suas actividades, o movimento Refood de Santarém convida todas as pessoas a visitarem o seu Centro de Operações, situado no largo dos Pasteleiros (Zona Histórica de Santarém) nos próximos dias 21, 26 e 28 de Fevereiro, das 18h30 às 20h00 horas.

Os Centro de Operações da Refood realizam a missão do movimento na sua área geográfica através da criação e manutenção de uma “ponte humana” entre o excesso e a necessidade. Para além de procurar envolver toda a comunidade, o Refood procura resgatar 100% do excedente alimentar, preparado e não vendido, dentro de uma área de actuação micro local e proporcionar alimento a 100% das pessoas com carências alimentares, dentro da mesma área.