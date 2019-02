“À conversa com...” em Mação, aborda Violência

partilhe no Google+

A 22 de Fevereiro o "À Conversa com…", em Mação, terá como convidados Carlos Farinha e Lopes Martins. O tema a discussão será a Violência: Vítimas e Vitimização; O Pensamento como Forma de Modelar a Percepção do Mundo.

O Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira recebe os dois convidados, com experiência de investigação e de segurança, a partir das 21h00. Carlos Alberto Lopes Farinha é director nacional adjunto da Policia Judiciária, desde 27 de Julho de 2018. Manuel Lopes Martins é natural de Ortiga, Mação, e é Mestre em Gestão de Segurança – Ciências Policiais, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI-PSP).