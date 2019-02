Exposição “Florestas para o Futuro” em Sardoal

Mostra abrange as temáticas dos incêndios florestais, alterações climáticas e sustentabilidade.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, acolhe a exposição “Florestas para o Futuro” entre 22 de Fevereiro e 22 de Março.

A mostra é composta por 20 painéis que pretendem homenagear as vítimas dos incêndios de 2017. A exposição pretende, segundo nota de imprensa do município de Sardoal, “fomentar a reflexão sobre o tema dos incêndios florestais e contribuir para a formação da consciência crítica dos cidadãos e das comunidades”. É também objectivo dar voz às preocupações quotidianas das comunidades; sistematizar e disponibilizar a informação publicada na imprensa sobre a problemática dos incêndios e contribuir para o intercâmbio dessa informação e para a construção de conhecimento sobre o assunto.

A iniciativa é promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), através do Grupo de Trabalho das Bibliotecas, que o Município de Sardoal integra, e co-financiada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos 2014/2020.

A exposição decorre em simultâneo nos 13 concelhos que integram a CIMT.