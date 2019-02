Jazz, colóquio e teatro no Fórum Actor Mário Viegas

O Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém, apresenta um concerto de jazz com Vicente Magalhães e Manuel Brito, esta sexta-feira, 22 de Fevereiro, 21h30. No sábado, dia 23, com a colaboração da Cooperativa Terra Chã, vai ter lugar um colóquio sobre a Serra dos Candeeiros, com a presença de animadores locais da serra. Este colóquio decorre da exposição fotográfica patente no Fórum Actor Mário Viegas denominada “Da Serra à Cidade”.

O Centro Cultural Regional de Santarém não esquece o público mais jovem e apresenta a peça de teatro Pés Pretos, domingo, 24 de Fevereiro, às 16h00. Uma peça do grupo Teatrinho de Santarém.