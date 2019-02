Convívio dos antigos alunos da Escola Industrial e Comercial de Santarém

Os antigos alunos da Escola Industrial e Comercial de Santarém promovem uma jornada de convívio no sábado, 23 de Fevereiro, no salão Moinho de Vento, em Almeirim. O programa inclui almoço e jantar, música para dançar com Rafael Vargas, um sorteio de artigos oferecidos por antigos alunos e a apresentação de um livro de “Memórias – Escola Aristides Graça – Vale de Santarém”, da autoria do antigo aluno Manuel Sá.

No convívio vai ser novamente entregue o “Prémio Antigos Alunos”, ao melhor aluno finalista de um curso da Secundária Dr. Ginestal Machado, no valor de 250 euros. O prémio foi instituído em 2012 e tem sido atribuído desde 2013. As inscrições já se encontram abertas. Mais informações podem ser obtidas através do blog Alfageme Santarém, dos antigos alunos, em https://alfagemesantarem.wordpress.com/.

A Escola Industrial e Comercial de Santarém foi fundada em 1956. Em 1979, com a extinção do Ensino Técnico, e a sua substituição pelo Ensino Unificado, a Escola passou a Secundária de Marvila. Em 1987 foi fundada a Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, a qual, de algum modo, prossegue a história da Escola Industrial e Comercial.