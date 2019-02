Rancho Folclórico de Martinchel celebra 25 anos

O Rancho Folclórico e Etnográfico "Os Peneireiros" de Martinchel, no concelho de Abrantes, festeja o seu 25º aniversário a 24 de Fevereiro. O programa tem início às 13h00, com almoço na sede da ACLAMA (Associação Cultural Os Amigos de Martinchel), seguido de animação musical, com a actuação do Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Peneireiros” e do Grupo Infantil Danças Populares “ Os Retalhinhos”.

O evento está aberto a toda a comunidade com as inscrições para o almoço a decorrerem até 22 de Fevereiro. A actividade está integrada no projecto “Cultura e Tradição" organizado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Peneireiros” de Martinchel, promovido pela ACLAMA, candidato ao programa FinAbrantes.