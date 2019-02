Samuel Pascoal  é o novo maestro do Ateneu Vilafranquense 

Samuel Silva Pascoal, 33 anos, é o novo maestro da banda do Ateneu Artístico Vilafranquense, informou a direcção da colectividade em comunicado. Compositor e maestro, Samuel Pascoal é licenciado pela Escola Superior de Música de Lisboa, clarinetista na Banda da Armada Portuguesa e estudou clarinete e percussão no Conservatório de Música de Caldas da Rainha e na Escola de Música do Conservatório Nacional.

Apresenta um extenso e valioso currículo do qual se regista como maestro a participação no Concurso Internacional de Bandas do Ateneu em 2008 e 2014, onde alcançou o terceiro e segundo lugares em 3ª categoria. Como compositor, tem escrito para todo o tipo de agrupamentos e várias das suas obras têm sido obrigatórias em concursos de bandas. As suas obras estão editadas e gravadas em CD e são tocadas um pouco por todo o mundo, nomeadamente, Portugal, Espanha, Suíça, EUA, Canadá, Singapura, Tailândia, Xangai e Costa Rica.