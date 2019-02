Vencedor do prémio Carlos Paredes actua em Vila Franca de Xira

O vencedor da última edição do prémio Carlos Paredes em Vila Franca de Xira vai actuar num concerto com 12 músicos em palco no dia 23 de Fevereiro, no Ateneu Artístico Vilafranquense, espectáculo com entrada livre. Daniel Pereira Cristo venceu o prémio promovido pela câmara municipal com a obra “Cavaquinho Cantado”. Depois do espetáculo na passagem de ano, no Terreiro do Paço, em Lisboa, Daniel Pereira Cristo vai a Vila Franca de Xira realizar um concerto que eleva a música e instrumentos de raiz a outro nível, “apresentando com actualidade e contemporaneidade o orgulho na música que é genuinamente portuguesa”, explica a câmara em comunicado.

A atribuição do prémio Carlos Paredes a Daniel Pereira Cristo foi uma decisão unânime do júri, que considerou a obra um disco de continuidade para a valorização nacional e internacional do cavaquinho e de todo o trabalho realizado em torno deste tetracórdio por Júlio Pereira. Desde muito cedo na vida de Daniel Pereira Cristo, os instrumentos tradicionais e os cordofones em particular, fazem parte da sua existência e da sua música. O seu percurso a solo começa com um desafio vindo da Galiza e com o convite de Júlio Pereira para fazer um trabalho discográfico que aliasse o canto com o cavaquinho. É a partir de todas estas experiências e vivências que surge “Cavaquinho Cantado”.