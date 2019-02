Fórum Mário Viegas em Santarém recebe espectáculo em defesa do ambiente

Grupo Teatrinho, do Centro Cultural Regional de Santarém leva “Pés Pretos” a cena no domingo, 24 de Fevereiro.

“Pés Pretos” é um espectáculo teatral, interpretado pelo grupo Teatrinho de Santarém, que vai estar em cena no domingo, 24 de Fevereiro, pelas 16h00, no Fórum Actor Mário Viegas do Centro Cultural Regional de Santarém.

O espectáculo, destinado a crianças e adultos, tem como temática a defesa do meio ambiente. “Pés Pretos” é uma produção cénica educativa, com música ao vivo e com a participação do artista plástico escalabitano João Maria Ferreira. A estreia da peça coincide com o 38º aniversário do Teatrinho de Santarém.