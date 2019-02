Santarém festeja Carnaval com prata da casa

A Câmara de Santarém vai apostar na prata da casa na programação de Carnaval deste ano. O objectivo, referiu a vereadora do município, Inês Barroso, durante a apresentação do programa, é manter a tradição, continuando a promover a envolvência das associações culturais e desportivas nas actividades carnavalescas da cidade, que decorrem de 1 a 5 de Março.

As “Alterações Climáticas” são o tema escolhido para celebrar o Carnaval no concelho. “Queremos sensibilizar tanto os mais novos como os mais velhos para esta temática e lembrar que as nossas más acções terão, mais tarde, uma consequência no planeta”, adiantou a autarca. Este ano, o Jardim de São Bento mantém-se como o ‘sambódromo’ da cidade.