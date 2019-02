Concurso de pintura no Sardoal com candidaturas abertas

Até 31 de Maio está aberto o período de candidaturas à terceira edição do concurso de pintura, “À Descoberta do Mestre", subordinado ao tema “Novos Caminhos”. O concurso é organizado pela Câmara Municipal de Sardoal e visa promover e divulgar a pintura enquanto recurso de expressão artística, estabelecendo uma estreita relação com a herança histórica e cultural deixada pelos pintores manuelinos Manuel Vicente e Vicente Gil, tradicionalmente reconhecidos como “Mestres do Sardoal”.

Os trabalhos vão ser avaliados por um júri, composto por Laura Afonso, personalidade com estreita ligação ao panorama artístico nacional, Carlos Vicente, coordenador do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha e Rita Vieira, doutorada em Desenho pela faculdade de Belas-Artes.