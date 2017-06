Canoísta de Abrantes na dupla que conquistou ouro na Taça do Mundo de Velocidade

A dupla Joana Vasconcelos e Francisca Laia, de Abrantes, conquistou hoje em Belgrado, na Sérvia, no decurso da III Taça do Mundo de Velocidade, a medalha de ouro na categoria K2 200 metros.

A informação foi divulgada pela Federação Portuguesa de Canoagem no seu site oficial. A prova decorreu às 09h35.

Francisca Laia representou Os Patos e em 2016 transferiu-se para o Sporting. Em Dezembro do ano passado, na sua página do Facebook, lamentou o fim da canoagem em Abrantes e deixou críticas à falta de apoios.

"É com muita pena que vejo a secção de canoagem do CD Os Patos encerrar. Em 2003, quando fiz a minha primeira prova era, apenas, um pequeno clube. Com o tempo e com um grande espírito de sacrifício de duas pessoas (uma delas tenho orgulho em dizer que é meu pai) o clube cresceu e tornou-se num clube com bons resultados nas provas nacionais, com campeões nacionais, atletas em equipas nacionais, a disputar provas internacionais e até com medalhas em europeus e mundiais! Custa-me ver que o trabalho de voluntariado de tantos, durante tantos anos, não foi aproveitado. Custa-me ver o desinteresse com que as organizações, que tinham poder para impedir este desfecho, olharam para um desporto que tanto deu a Abrantes!", escreveu na altura.