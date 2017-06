Mação vai ser palco da primeira prova do Campeonato Nacional de Super Enduro/Bradol Racing Oil 2017 no dia 10 de junho.

A prova, sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, é organizada pelo MAC TT – Clube TT de Mação e realiza-se no espaço das traseiras das instalações da Escola Fixa de Trânsito.



O programa tem início às 16h00 com os treinos livres e cronometrados seguindo-se as qualificações a partir das 18h30 e as finais começam às 21h00. A noite termina com a entrega de prémios à meia-noite.