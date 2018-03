União de Tomar aproveita deslize do Mação

O União de Tomar venceu o União de Almeirim por 4-3, num jogo a contar para a 19ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Com este resultado, a formação nabantina, segunda classificada, passou a somar 37 pontos e está agora a cinco pontos do líder Mação, que empatou 0-0 frente ao Amiense e soma agora 42 pontos.

Nos restantes jogos, o destaque vai para o Ferreira do Zêzere que foi a única equipa a somar uma vitória fora de casa. Aconteceu frente ao lanterna vermelha Empregados do Comércio (1-3), o que deixa o Ferreira do Zêzere no quarto lugar com 33 pontos.

Nesta 19ª jornada há ainda a assinalar os seguintes resultados: Torres Novas 2-0 SL Cartaxo; Samora Correia 3-2 Moçarriense; Atl. Riachense 1-1 Atl. Ouriense; Fazendense 1-1 UD Abrantina.

Na série A da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, o Tramagal ( que bateu o Aldeiense por 2-1) e o Rio Maior (que venceu o Alferrarrede por 5-3) continuam a partilhar a liderança com 35 pontos. Na série B, o Marinhais venceu o Forense por 0-4 e manteve a liderança isolada com 36 pontos, mais dois que o segundo classificado, o União de Santarém que venceu o Barrosense por 0-3. De notar ainda que o jogo entre o Benfica do Ribatejo e o SCD Glória, a contar para a série B, foi adiado.