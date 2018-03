Vitória de Santarém bicampeão distrital de juniores em futsal

O Vitória Clube de Santarém conquistou o Campeonato Distrital de Juniores Masculinos Sub-20 de futsal pela segunda época consecutiva após empate (4-4) diante do CD Os Patos, num jogo que opunha as duas formações que partilhavam o topo da tabela à entrada para a última jornada da prova.

Os escalabitanos, a jogar em casa, necessitavam apenas do empate para se sagrarem campeões e estiveram quase sempre em desvantagem no marcador, num jogo impróprio para cardíacos e em que a incerteza foi uma constante. Ao intervalo, o Vitória de Santarém perdia por 1-3 e o golo do empate final surgiria já nos minutos finais.

Os juniores do Vitória de Santarém apuraram-se assim para a Taça Nacional da categoria, que se juntam nesse objectivo aos escalões de iniciados e juvenis masculinos do clube. Este foi o 36.º título oficial do historial do clube.