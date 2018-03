Vilafranquense mantém perseguição ao líder

O Vilafranquense venceu na deslocação ao terreno do Lusitânia dos Açores por 0-4, num jogo a contar para a 24ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal. Com este resultado, a equipa de Vasco Matos segue no segundo lugar com 50 pontos, menos seis que o líder Mafra que bateu o Praiense por 1-0.

Nos restantes jogos a envolver equipas da região, o destaque vai para o CD Fátima que goleou o Pêro Pinheiro por 6-1. Com este resultado, a equipa do concelho de Ourém subiu ao nono lugar da classificação com 31 pontos. O Coruchense também regressou às vitórias ao bater o Sintrense por 1-2, subindo assim ao 13º lugar, com 30 pontos. Por último, o Alcanenense somou o segundo empate consecutivo frente ao Eléctrico (1-1) e manteve-se no 13º lugar com 24 pontos.