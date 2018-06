Atletas do JAC de Alcanena vestem camisola do Benfica

Adriana Correa, Vera Costa e as irmãs, Madalena Pereira e Beatriz Constantino trocaram o Juventude Amizade e Convívio de Alcanena (JAC) para jogarem com a camisola do Sport Lisboa e Benfica, no ano que marca o regresso dos encarnados às competições de andebol feminino.

As quatro jogadoras de andebol vão jogar durante a próxima épocas nas equipas de júniores/ seniores. A equipa de andebol feminino surge 21 anos depois e irá competir na 2.º divisão, partindo com a ambição de subir ao escalão principal. Ainda no dia 10 de Junho, Adriana Correia, Vera Costa e Beatriz Constantino sagraram-se campeãs nacionais de andebol na equipa júnior do JAC de Alcanena.