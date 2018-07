partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Zona Alta com inscrições abertas para modalidades

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, tem abertas durante o mês de Julho as inscrições para as diversas modalidades que disponibiliza, nomeadamente atletismo, airsoft, basquetebol, ginástica, tiro com arco, trail, karaté e yoga.

Estão também abertas inscrições para aulas de teatro, um novo projecto da associação que vai começar em Setembro, aberto a crianças e jovens dos seis aos 17 anos e também a adultos.