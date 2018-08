Inês Henriques inspira selecção de futsal feminino

Inês Henriques, campeã da Europa e do mundo dos 50 quilómetros marcha, visitou hoje a selecção feminina de futsal que prepara, em Rio Maior, a qualificação para primeiro Europeu.



A marchadora partilhou experiências, deixou uma mensagem de confiança e, em registo de descontracção, ensinou as internacionais portuguesas a praticar a disciplina com a qual fez história.



“Fui a primeira recordista do mundo, campeã da Europa e do mundo. A principal vitoria foi nós, mulheres, estarmos no Mundial. Com muita pressão. Só soubemos três semanas antes. Vocês também estão a fazer história, pois será o primeiro campeonato da Europa”, disse Inês Henriques.