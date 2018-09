Jogador de Almeirim chamado à equipa principal do Sporting

Depois de muitos anos a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Póvoas, no concelho de Rio Maior, voltou a marcar presença na FRIMOR – Feira Nacional da Cebola que decorreu no Pavilhão Multiusos de Rio Maior. No total, foram doze as tasquinhas que estiveram no recinto com o melhor da gastronomia regional. Este ano as noites foram animadas por artistas como HMB, Black Mamba e Richie Campbell.