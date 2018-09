Paulo Santos campeão ibérico de tiro com arco

Paulo Santos, atleta de tiro com arco da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, sagrou-se campeão ibérico 2018 no IV Grande Troféu Ibérico de Tiro com Arco 3D, que decorreu em Girona, Catalunha. O título foi ganho na categoria individual com arco nu barebow, numa prova onde participaram mais de 40 atletas.