Parceria em Tomar alia os estudos superiores ao hóquei em patins de topo

Hernâni Diniz e Pedro Martins, ambos com 23 anos, são jogadores da equipa sénior de hóquei em patins do Sporting Clube de Tomar, que disputa a 1ª divisão nacional e são estudantes no Instituto Politécnico de Tomar. Hernâni estuda Engenharia Informática e está matriculado no terceiro ano. Pedro vai iniciar este ano lectivo o mestrado em Gestão.



Hernâni, avançado, joga hóquei há quase uma década, esta é a sua quinta época enquanto sénior na equipa. Pedro Martins, defesa/médio, joga há 13 anos e vai na quarta época no clube nabantino. Os jovens desportistas inserem-se na estratégia do Instituto Politécnico de Tomar que visa o fomento da prática desportiva, ao nível da manutenção e também da competição, e tem programas de acção sob a responsabilidade dos seus Serviços de Acção Social em articulação com a Associação de Estudantes.



Algumas das benesses oferecidas são o subsídio das propinas, de refeição ou de alojamento. Hernâni e Pedro vivem em Tomar e por isso, dizem, não devem usufruir dos subsídios de refeição e alojamento, mas a ajuda às propinas é bem-vinda.

Notícia desenvolvida na edição em papel já nas bancas