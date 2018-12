Marta Carvalho recebe prémio na Gala da Federação de Desportos de Inverno

A atleta scalabitana Marta Carvalho, campeã nacional de ski no escalão U-14 (menos de 14 anos) em slalom e slalom gigante, 3º lugar absoluto (todos os escalões) em slalom e 4º lugar em absoluto em slalom gigante, foi uma das atletas distinguidas na Gala da Federação de Desportos de Inverno que decorreu Sábado, 23 de Novembro, na Pousada das Penhas da Saúde.

Na cerimónia, que contou com a presença do secretário de Estado da juventude e do desporto João Paulo Rebelo, do presidente do comité olímpico Dr. José Manuel Constantino e da vice-presidente do COI Rosa Mota foram agraciados todos os atletas campeões nacionais nos diversos escalões, em várias modalidades.

No esqui, o Ski Club de Portugal ganhou 16 títulos nacionais dos 26 que estavam em disputa. O atleta Manuel Ramos do Ski Club de Portugal foi campeão nacional absoluto (todos os escalões) e a atleta Catarina Carvalho do Sport Club da Covilhã ganhou o título feminino. Foi ainda galardoado o atleta olímpico Artur Hans que obteve uma honrosa classificação nos jogos olímpicos de Sochi.