Coruchense empata e vê concorrência aproximar-se

A luta pelo primeiro lugar no campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém ganhou novo fôlego com o empate 1-1 do líder Coruchense no Cartaxo, que permitiu a aproximação dos mais directos perseguidores. União de Santarém e Amiense venceram pela margem mínima o Marinhais e o Samora Correia, respectivamente, e têm agora 24 pontos, menos três que os homens de Coruche.

À espreita está também o União de Almeirim, com 23 pontos, que também não perdeu a oportunidade para reduzir a distância para a frente da tabela ao vencer tangencialmente em Torres Novas.

No fundo da classificação, o lanterna-vermelha continua a ser o SCD Glória, com apenas 4 pontos, apesar do empate fora em Ourém. Marinhais e Torres Novas, ambos com 5 pontos, e Alcanenense, com seis pontos, estão também já muito distantes das zonas mais confortáveis da tabela, pois o clube seguinte é o Ferreira do Zêzere com 11 pontos.

Os resultados da jornada 11 foram os seguintes: Fazendense 2-2 Alcanenense; Amiense 2-1 Samora Correia; GD Marinhais 0-1 U. Santarém; U. Tomar 3-3 Ferreira do Zêzere; SL Cartaxo 1-1 Coruchense; CD Torres Novas 1-2 U. Almeirim; Atl. Ouriense 1-1 SCD Glória.