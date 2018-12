Desporto escolar promove o judo junto dos estudantes

Projecto conta com o apoio da Associação de Judo do Distrito de Santarém.

Várias escolas e outras entidades da região vão receber concentrações de judo, no âmbito do desporto escolar, que visam a promoção dessa modalidade junto dos jovens estudantes. O projecto iniciou-se no dia 12 de Dezembro na EB 2,3/S da Chamusca e prossegue no dia 9 de Janeiro na Escola Febo Moniz (Almeirim); no dia 6 de Fevereiro no Palácio dos Desportos de Torres Novas e no dia 20 de Março no CRIAL - Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim.

As concentrações são organizadas pelo Desporto Escolar (Lezíria e Médio Tejo) e contam com o apoio da Associação de Judo do Distrito de Santarém. Decorrem sempre das 14h30 às 16h30 e consistem em aulas conjuntas com mini-competição.