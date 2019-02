Coruchense e U. Santarém não desarmam na luta pelo título

Coruchense e União de Santarém continuam separados por um ponto no topo da classificação do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, com 37 e 36 pontos, respectivamente. Na 17ª jornada, os coruchenses foram vencer ao terreno do lanterna-vermelha Alcanenense por 3-4, enquanto os escalabitanos golearam o Ferreira do Zêzere por 6-0.

O Amiense também goleou (5-2) na recepção ao penúltimo, o Marinhais, e é agora terceiro isolado com 33 pontos, beneficiando do empate do U. Almeirim na Glória do Ribatejo. Os homens de Almeirim, agora com 31 pontos, começam a perder terreno na luta pela subida e já só têm um ponto de avanço sobre o quinto, o SL Cartaxo, que também deu chapa 5, mas fora, frente ao Samora Correia.

Na cauda da tabela continuam Alcanenense (8 pontos), Marinhais (10) e Glória (11).

Resultados completos da jornada 17: SCD Glória 1-1 U. Almeirim; U. Santarém 6-0 Ferreira do Zêzere; Alcanenense 3-4 Coruchense; Samora Correia 0-5 SL Cartaxo; Amiense 5-2 GD Marinhais; Fazendense 1-1 CD Torres Novas; Atl. Ouriense 1-0 U. Tomar.