Trail “Terras do Sardão” integrado nas festas de Sardoal

“Terras do Sardão” é o nome do trail que irá decorrer durante as festas do concelho de Sardoal, a 22 de Setembro. A prova é composta por dois trajectos de diferentes distâncias, trail longo (35 km) e trail curto (17 km), contando ainda com uma caminhada (10 km).

Integrada no Circuito Trail do Ribatejo e na Taça de Portugal da Associação de Trail Running de Portugal, a prova consiste num tipo de corrida na natureza, com algum grau de dificuldade, por caminhos por vezes inacessíveis de outra forma.

As inscrições estão abertas até 8 de Setembro e podem ser feitas no site Trilho Perdido em www.trilhoperdido.com.