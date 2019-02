Ultras de Almeirim mostram desportivismo nas derrotas

Apesar da derrota no jogo anterior, a claque vai apoiar os Tigres este sábado com toda a garra no pavilhão de Almeirim

Os Ultras de Almeirim, a claque de apoio do Hóquei Clube os Tigres, já são conhecidos pela dedicação no apoio ao clube, mas não só nas vitórias. Nas derrotas o grupo tem mostrado desportivismo e não baixa o entusiasmo, como aconteceu no jogo do fim-de-semana passado, em que a equipa de Almeirim sofreu quatro golos em Grândola, contra um.

A claque já comunicou publicamente que a derrota por 4-1 foi justa numa casa em que o Grândola, dono do recinto, nunca perdeu a cabeça. Os apoiantes dos Tigres também advertiram que quem falar de arbitragem não gosta de hóquei, dando os parabéns às gentes de Grândola pela forma como foram recebidos. E terminam dizendo que amam os Tigres na vitória, empate ou derrota.

É com este espírito que sábado, 16 de Fevereiro, às 18h00, no pavilhão de Almeirim, os Ultras vão voltar a apoiar os Tigres no jogo frente ao Física D.