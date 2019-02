Clube de Triatlo de Torres Novas vence Duatlo Jovem de Alpiarça

Prova foi a primeira etapa do Circuito Jovem Região Centro Interior.

A Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas venceu colectivamente o Duatlo Jovem de Alpiarça, primeira etapa do Circuito Jovem Região Centro Interior, que decorreu no sábado, 16 de Fevereiro, na Barragem dos Patudos.

A competição destinou-se a cinco escalões etários, desde Benjamins a Cadetes, com provas ajustadas a cada faixa etária, variando entre 400m de corrida 1km de ciclismo e os 3km de corrida e 8,2km de ciclismo.

Em termos individuais, os atletas torrejanos consuiataram vários pódios. Em Benjamins, Maria Sousa venceu a prova e Matilde Albuquerque foi 3ª classificada; m Infantis, Mateus Nascimento foi 1º classificado e em femininos Francisca Leirião foi 3ª; Em Iniciadas, Matilde Moita ficou em 2º e Mafalda Leirião em 3ºlugar; Em Juvenis, João Nuno Batista subiu ao 2º lugar do pódio; em Cadetes, Carlota Martins também ficou em 2º lugar.