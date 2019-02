Equipa de Coruche beneficiou do empate entre União de Santarém e Amiense na jornada 18 da 1ª divisão distrital de Santarém.

Coruchense ganha folga no cimo da tabela

O Coruchense aumentou para três pontos a vantagem sobre a União de Santarém no topo da classificação do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, ao vencer por 4-2 na recepção ao Samora Correia e beneficiar do empate 3-3 entre União de Santarém e Amiense, até então os seus mais directos perseguidores.

A equipa de Coruche tem agora 40 pontos, União de Santarém tem 37 e Amiense e União de Almeirim têm 34. Os homens de Almeirim receberam e venceram o lanterna-vermelha Alcanenense por 1-0 e ganharam alento na luta pela subida. O SL Cartaxo, com 33 pontos, também ainda mantém acesa a chama da esperança, após bater em casa o Fazendense por 3-1.

Na cauda da tabela continuam Glória (12 pontos), marinhais (10) e Alcanenense (8). O Torres Novas, que começou muito mal a prova, voltou a pontuar, num empate a zero com o Ouriense, e tem agora 16 pontos.

Resultados completos da jornada 18: Ferreira do Zêzere 1-1 SCD Glória; U. Santarém 3-3 Amiense; U. Almeirim 1-0 Alcanenense; Coruchense 4-2 SamoraCorreia; Torres Novas 0-0 Atl. Ouriense ; SL Cartaxo 3-1 Fazendense; U. Tomar 3-1 GD Marinhais.