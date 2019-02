Judocas da região em bom plano no Zonal de Juniores

Os judocas de clubes filiados na Associação de Judo do Distrito de Santarém estiveram em bom plano no Zonal de Juniores, que decorreu em Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, com diversos pódios. Venceram as suas provas Raquel Calado, do Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911 (Entroncamento), na categoria -44kg; Daniel Fernandes (SCO Cem Soldos) em -50 kg; Bernardo Ribeiro (Cem Soldos) em -55kg; Bruno Barros (SCO Cem Soldos) em -66 kg; e José Cardoso (SCO Cem Soldos) em -90kg.

Maria Lopes (CBS) foi segunda em -52kg e Luana Romão (CBS) obteve classificação idêntica em -63kg.