Iniciados da União Juventude de Alverca disputam nacional de andebol

O União Juventude de Alverca (UJA), o único clube do concelho de Vila Franca de Xira inteiramente dedicado à modalidade do andebol, viveu no dia 11 de Fevereiro uma data histórica ao conseguir, pela primeira vez, apurar-se para disputar o campeonato nacional de iniciados, depois de uma vitória renhida frente ao Sporting Clube de Portugal. O jogo disputou-se no pavilhão municipal de Alverca.

Após os 60 minutos regulamentares, o marcador registou uns renhidos 20-19, a favor das cores da UJA, colocando-o entre os clubes apurados para disputar o nacional. Num jogo extremamente bem disputado, de parte a parte, veio ao de cima a capacidade de empenho e sacrifício dos atletas da UJA que, menos de 24 horas antes, tinham disputado outro jogo, este contra o seu adversário directo no acesso aos nacionais, o Ginásio Clube do Sul, onde perdeu por 21-25, o que ajudou a colocar toda a pressão e emoção no jogo de domingo. Os jovens jogadores conseguiram fazer das fraquezas força e conseguiram recuperar de uma desvantagem de 5 golos, frente ao Sporting, para uma vantagem de 1 golo, no final do tempo, para alegria dos adeptos da casa que encheram o pavilhão.