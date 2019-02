Já falta pouco para as 24 Horas de Karting de Almeirim

A prova 24 Horas de Karting de Almeirim, decorre a 25, 27 e 28 de Abril, no Kartódromo da Quinta da Conceição, em Almeirim.

No dia 25 decorrem os treinos, que vão também ditar as posições na grelha de partida. A prova tem início no dia 27, com uma partida simbólica na Praça Lourenço de Carvalho, junto à Câmara Municipal.

A prova divide-se em três categorias: Gt2 (Karts de aluguer do Kartódromo), 270cc (Karts particulares com motor 270cc) e 390cc (Karts particulares com motor 390cc, 420cc e dois motores 200cc).

Para quem quiser participar nas categorias 270 ou 390, e não possui kart próprio, os preparadores Carlos Surgy e Nuno Lopes têm Karts disponíveis para colocar em pista com tudo incluído.

Encontram-se 10 equipas inscritas, a pré-venda decorre até 15 de Março com condições especiais.