Natação adaptada do Alhandra em boa forma na Guarda

O espectáculo musical e etnográfico “O Pequeno Campino” decorreu na tarde de domingo, 17 de Fevereiro, no Cineteatro da Chamusca. A iniciativa foi organizada pela Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense Vitória e teve como objectivo prestar homenagem aos campinos do Ribatejo. Numa viagem pelas terras, pelas gentes e pelas tradições do concelho da Chamusca, o espectáculo teve como convidados especiais o fadista João Chora e elementos do Rancho Folclórico e Etnográfico da Carregueira.