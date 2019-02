Apresentação do IFRRU 2020 na Startup Santarém

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém vai promover dia 19 de Fevereiro, pelas 16h00, uma sessão de apresentação do IFRRU 2020, instrumento financeiro que conjuga recursos públicos dos Programas Operacionais do Portugal 2020, empréstimos do BEI e do CEB e, em igual montante, recursos da banca comercial. A sessão vai decorrer na Startup Santarém, localizada no antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria.

O IFRRU 2020 pretende facilitar o acesso a financiamento por parte dos promotores de investimentos na área da reabilitação urbana, melhorando as condições de financiamento, adequadas às circunstâncias e especificidades dos projetos, e diversificando a oferta de soluções de financiamento em condições mais favoráveis do que as disponíveis no mercado.

Dada a importância estratégica dos espaços urbanos para a coesão territorial e para a competitividade, importa apostar na qualificação urbanística e na reconversão de espaços industriais desactivados, para promover a criação de novas dinâmicas de desenvolvimento que contribuam para a fixação da população e para a criação de riqueza e de emprego.

O programa integra a apresentação do IFRRU 2020 e da ARU - Área de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Santarém. Para além da Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 e do Município escalabitano, estão também disponíveis para o esclarecimento de dúvidas aos presentes, os bancos Santander, BPI, Millennium BCP e a SPGM, entidade coordenadora do Sistema Português de Garantia Mútua.