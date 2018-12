Mulher assassinada pelo marido na Azambuja com uma faca de cozinha

Vítima tinha dois filhos menores do casamento com o autor do crime

Sandra Santos, 41 anos, foi assassinada com várias facadas no pescoço, cara e costas, na cozinha da sua moradia em Azambuja, onde residia com o marido e os dois filhos menores, há cerca de dois anos. A mulher estaria a preparar o jantar, quando ao início da noite de sexta-feira, 7 de Dezembro, o marido, Daniel Santos, de 42 anos, a assassinou brutalmente, depois de ter ido deixar os filhos a casa dos avós. Vários cortes na mão direita indicam que a vítima ainda tentou defender-se do ataque.

Depois de matar a mulher, Daniel lavou-se, deixou a vítima no chão da cozinha e dirigiu-se a casa de uns tios em Azambuja. Começou por dizer que tinha tido uma rixa com a mulher, mas viria a confessar o crime algumas horas depois.