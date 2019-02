Projecto para instalar bioparque na Barquinha

O projecto para a instalação do Bark – Biopark Barquinha foi apresentado na Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha. O bioparque representa um investimento de 70 milhões de euros e é uma ideia de João Paulo Rodrigues, licenciado em Biologia, que divide a vida entre Lisboa e a Quinta dos Plátanos, no Pego, concelho de Abrantes.

O bioparque foi pensado para ser um centro de conservação de espécies em vias de extinção, mas também um centro de conhecimento. "Será o primeiro no país, segundo na Europa e quinto no mundo aberto à noite”, revela o promotor do investimento.

O projecto está previsto nascer na fronteira norte com o concelho de Tomar, numa área de 43 hectares, aliando atractivos turísticos como o Castelo de Almourol, o Convento de Cristo, os Mosteiros de Batalha e Alcobaça. Prevê-se que inicie com 260 espécies animais, metade delas em vias de extinção, provenientes de centros de reprodução e parques semelhantes.

O Biopark Barquinha aposta em quatro habitats, representando por diferentes regiões mundiais: Arquipélago Indonésio, Pantanal, Peneda-Gerês e Savana Africana.

Para além do bioparque, este projecto conta com um hotel de quatro estrelas com 130 quartos, um restaurante com 300 lugares sentados, um centro pedagógico, uma clínica veterinária e 397 lugares de estacionamento.