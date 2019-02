Fátima destoa em jornada positiva para os clubes da região

22º jornada do Campeonato de Portugal de futebol jogou-se no domingo.

O FC Alverca arrancou um excelente empate a zero e um precioso ponto na deslocação a Castelo Branco, reforçando o moral na luta pela manutenção e dando também uma ajudinha aos vizinhos do Vilafranquense, que têm nos albicastrenses um dos rivais directos na luta pelos dois primeiros lugares, que dão acesso ao play-off de promoção.

A equipa de Vila Franca de Xira cumpriu a sua obrigação ao ir vencer 0-1 no terreno do vizinho Loures e é agora terceira com 43 pontos, tendo acima na tabela o Anadia, com 44 pontos, e o União de Leiria, com 48.

Quanto às outras equipas da região, o Mação regressou às vitórias após um longo jejum ao bater em casa o Nogueirense, enquanto o Fátima baqueou pelo mesmo resultado frente ao Torreense. O Mação tem agora 12 pontos e deixou a lanterna-vermelha ao Alcains, que tem 11. O FC Alverca tem 21 pontos e está a um ponto do 13º lugar, que garante a manutenção. O Fátima está em décimo com 28 pontos.

Resultados completos da jornada 22: Fátima 1-2 Torreense; Alcains 0-0 Caldas; Oliv. Hospital 4-0 Sintrense; Benfica C.Branco 0-0 Alverca; Sertanense 0-1 U. Leiria; Mação 2-1 AD Nogueirense; Loures 0-1 Vilafranquense; Santa Iria 1-2 Anadia; Peniche 0-1 Oleiros.