Nersant percorre o distrito com projectos financiados para as empresas

A Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém encontra-se a dinamizar em todos os concelhos do distrito de Santarém sessões de esclarecimento relativamente aos projectos financiados que tem disponíveis para as empresas.

Nestas sessões, a associação está a apresentar e a facultar esclarecimentos sobre o SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, que visa apoiar a criação ou expansão/modernização de micro e pequenas empresas, com apoio a fundo perdido até 60%, o PPEC Ribatejo - Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica, financiado a 80% que visa promover a eficiência energética nas empresas do Ribatejo, bem como dois projectos de formação e consultoria financiados a 90%, o Move PME, direccionado para empresas de qualquer sector de actividade, e o Melhor Turismo 2020, direccionado exclusivamente para empresas deste sector de actividade.

A realização destas sessões de esclarecimentos em cada um dos concelhos do distrito de Santarém tem como objectivo fazer chegar estes projectos financiados ao maior número de empresas possível. A Nersant terá, em muitos dias, duas equipas em simultâneo a apresentar estes incentivos, que são da maior importância para o desenvolvimento da competitividade das empresas e do tecido empresarial regional. A presença nas mesmas é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória junto do portal da associação empresarial, em www.nersant.pt.

Estão neste momento agendadas sessões para Torres Novas (27 de Março), Alpiarça e Ferreira do Zêzere (28 de Março), Santarém (30 de Março), Almeirim (3 de Abril), Entroncamento e Salvaterra de Magos (4 de Abril), Golegã (5 de Abril), Mação, Coruche e Constância (6 de Abril), Tomar (10 de Abril), Alcanena e Chamusca (11 de Abril), Benavente e Ourém (12 de Abril), Rio Maior (17 de Abril) e, por fim, Vila Nova da Barquinha e Cartaxo (19 de Abril).

Estas sessões estão a ser realizadas em parceria com cada um dos municípios.