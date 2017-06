Assembleia-Geral da Nersant aprovou contas de 2016 por unanimidade

A Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém convocou os seus associados para a assembleia-geral que se realizou na sede da associação, em Torres Novas, no dia 29 de Maio, pelas 17h00, onde foi apreciado e aprovado o Relatório e Contas de 2016, bem como a proposta da direcção para a aplicação de resultados.

A presidente da direcção da Nersant, Maria Salomé Rafael, iniciou a reunião dando a conhecer aos associados presentes a extensa actividade da associação no ano de 2016, com especial destaque para o empreendedorismo, com a inauguração da Startup Santarém e a continuidade do trabalho de apoio aos empreendedores que pretendem constituir empresas na região. Salientou também o trabalho de apoio à internacionalização das empresas, com enfoque nas missões empresariais, que levaram dezenas de empresas a mercados identificados como pertinentes pelos sócios da Nersant, e ainda o Nersant Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo que contou na edição de 2016 com a participação de 26 delegações estrangeiras.

Em destaque esteve também o reforço da capacidade associativa da Nersant, que integrou no último ano mais 122 empresas na sua massa associativa, num total de cerca de 2500 sócios no final de 2016, bem como realizou reuniões com 1039 empresas. Quanto às candidaturas submetidas pela Nersant, Salomé Rafael informou os presentes que foram aprovados até ao final do ano passado, 14 projectos.

Após a resenha da actividade da Nersant ao longo de 2016, e respeitando a ordem de trabalhos da convocatória da assembleia geral, o Relatório e Contas referente ao ano de 2016 foi aprovado por unanimidade, assim como foi também aprovada a proposta da direção para a aplicação de resultados, cujo valor ronda os 133 mil euros.

No âmbito do terceiro ponto da ordem de trabalhos, “Proceder à apreciação geral da direcção e fiscalização da associação”, um dos associados presentes enalteceu o excelente trabalho levado a cabo por esta direcção em 2016, tendo proposto um voto de louvor à mesma, que ficou aprovado por unanimidade.