Empresas do Médio Tejo já podem candidatar-se ao SI2E

Depois da região da Lezíria do Tejo ter visto abertas candidaturas ao SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, é agora a vez do Médio Tejo beneficiar deste apoio.

Com o objectivo de apresentar o incentivo às empresas desta localização, a Nersant vai realizar sessões de esclarecimento em Torres Novas, Abrantes e Ourém. As inscrições são gratuitas.

As sessões de esclarecimento dinamizadas vão acontecer no dia 5, em Torres Novas, no dia 6, em Abrantes, e no dia 7 de Junho, em Ourém, sempre às 17h30.

As inscrições são gratuitas para as empresas interessadas em participar e devem ser realizadas no menu agenda do portal da Nersant, em http://www.nersant.pt/agenda/.