Apresentado Espaço Empresa em Abrantes

Já está em funcionamento o Espaço Empresa em Abrantes. Trata-se de um balcão único de atendimento, dedicado às empresas assente num modelo de atendimento multicanal: presencial, digital, digital assistido e telefónico e que resulta de uma parceria entre várias entidades Administração Pública Central, a AMA, o IAPMEI, o AICEP e as autarquias locais e Comunidades Intermunicipais. O espaço, que vai apoiar empresários, está a funcionar no edifício do atendimento geral da câmara municipal, na Praça Raimundo Soares.

O espaço recebeu na tarde desta segunda-feira, 5 de Junho, a visita do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral do secretário de Estado da indústria, João Vasconcelos e da secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

Este projecto surge com o objectivo de colmatar um conjunto de constrangimentos e dificuldades identificados pelo Governo, no âmbito do atendimento aos pequenos investidores e empresários, nomeadamente no que se refere ao acesso à informação e à prestação de aconselhamento, não havendo até à data um ponto único de ligação entre o Estado e as empresas.