Abertas candidaturas anuais no âmbito da PAC

O período de apresentação das candidaturas ao Pedido Único (PU), para o ano de 2018, decorre até 30 de Abril.



A candidatura ao PU 2018 poderá ser efectuada directamente pelo Beneficiário na Área Reservada do Portal do IFAP, em O Meu Processo, ou através das Entidades reconhecidas, numa das Salas de Atendimento existentes para o efeito, como a Agrotejo - União Agrícola do Norte do vale do tejo, que pode facilitar todo o processo, evitando aos candidatos demoras, filas de espera, incumprimentos ou incorrecções.



Para esclarecimentos adicionais poderá contactar a Agrotejo através dos seguintes contactos: 249 979 060 / 249 760 004, ou ainda pelos restantes canais de atendimento que tem ao seu dispor: Atendimento Presencial, no Largo Imaculada Conceição nº 1, na Golegã.