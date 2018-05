Escola Secundária de Alcanena ganha melhor ideia de negócio

Prémio atribuído no âmbito do projecto EmpreEscola dinamizado pela NERSANT.

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém realizou esta quarta-feira, 18 de Abril, no Centro Cultural do Entroncamento, o Fórum do Empreendedorismo, onde deu a conhecer as melhores ideias de negócio do Médio Tejo, no âmbito do projecto EmpreEscola - Vive o Empreendedorismo. A Escola Secundária de Alcanena, com a ideia Eucalygrape Leather, foi a escolhida em sessão de júri para Melhor Ideia Empresarial.

O grupo de alunas trabalhou na produção de pele biológica com produtos endógenos naturais e convenceu o painel de jurados do EmpreEscola, que lhe atribuiu a Melhor Ideia Empresarial do Médio Tejo. A equipa vai agora poder usufruir de 750 euros em material informático, bem como apoio técnico para a concretização da ideia numa empresa, caso assim o pretenda. Vai ainda representar a região no concurso regional de ideias de negócio nas escolas, promovido pela CCDR Centro, que se realiza no dia 7 de Junho na Covilhã.

Do pódio fizeram ainda parte a Ideia Mais Inovadora, atribuída à Escola Profissional de Tomar, que apresentou o projecto Conventitos - um negócio de criação de chocolates alusivos ao Convento de Cristo, símbolo emblemático da cidade - e o Melhor Trabalho de Equipa, atribuído ao projecto The Perfect Gift, da Escola Verde Horizonte de Mação. A ideia prende-se com o desenvolvimento de uma plataforma de venda de presentes que sugere produtos ou serviços para um perfil de consumidor carregado pelo utilizador que deseja oferecer um presente.

Na entrega das distinções, esteve presente o presidente do município anfitrião, Jorge Faria, que fez a abertura da sessão e congratulou todas as equipas pelos prémios alcançados. Para além do Entroncamento, estiveram presentes a vice-presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Maria João Gomez, e representantes dos municípios de Tomar e de Mação, que entregaram as distinções às suas escolas vencedoras.