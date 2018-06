Parque empresarial do Monte da Barca vai ser ampliado

O Tribunal de Contas (TC) emitiu o visto que permite o arranque da construção do novo parque empresarial na Zona Industrial do Monte da Barca (ZIMB), em Coruche. A empreitada foi adjudicada pela Câmara de Coruche à empresa Protecnil – Sociedade Técnica de Construções S.A. que pode agora avançar com a obra que tem um investimento de cerca de um milhão e oitocentos mil euros e um prazo de execução de 540 dias.

“Agora vamos dar continuidade ao procedimento da assinatura da consignação com a apresentação do PSS (Plano de Segurança e Saúde) e contratação de mais uma equipa de arqueologia já que aquele é um local arqueológico”, explicou o presidente do município, Francisco Oliveira (PS), na última reunião do executivo. Para o autarca, esta é uma obra de extrema importância para o concelho, pois permitirá captar novas empresas e criar novos postos de trabalho.

No final de Março de 2015 (ver edição de 30 de Março 2015) O MIRANTE dava conta que a empreitada refere-se ao prolongamento de uma área da Zona Industrial que anteriormente estava contemplada como zona de Reserva Natural Ecológica (REN). O projecto inclui a instalação de todas as infra-estruturas necessárias à actividade das empresas, tais como a colocação de redes de distribuição de águas e de serviço de combate a incêndios, esgotos e electricidade. Contempla ainda a construção de arruamentos e criação de zonas verdes.